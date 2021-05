Violenza di genere, Cartabia "Lavorare per estirpare male sociale"

ROMA (ITALPRESS) - "Desta crescente preoccupazione" la violenza di genere: a dirlo il ministro della Giustizia Marta Cartabia nel suo messaggio alla "Conferenza nazionale sul ruolo delle universita' nel contrario alla violenza di genere" promossa dalla Rete Accademica UN.I.RE.. Soprattutto dopo la pandemia, che ha peggiorato la situazione, "come denota l'aumento delle denunce di maltrattamenti domestici nell'ultimo anno" ha puntualizzato Cartabia, spiegando che questi episodi comunque sono stati trattati con priorita' dalla giustizia. "Occorre lavorare per estirpare questo male sociale e culturale - ha aggiunto Cartabia - e assicurare un'adeguata protezione delle vittime di violenza domestica". Inoltre il ministro ha puntualizzato come sia "responsabilita' specifica dello Stato" perche' "l'inerzia non e' un'opzione" ha chiosato Cartabia. (ITALPRESS). ban/fsc/red 10-Mag-21 18:55

