Il Sassuolo vince 3-1 a Parma, in corsa per il 7° posto

PARMA (ITALPRESS) - Un'altra vittoria continuando a inseguire la Conference League. A 90 minuti dal termine del campionato il Sassuolo mantiene vivo il sogno europeo battendo il Parma per 3-1. Al Tardini i ragazzi di De Zerbi si impongono grazie alle reti di Locatelli, Defrel e Boga che valgono la sesta vittoria nelle ultime otto partite nonché il quarto successo di fila in trasferta. Per il Parma, invece, trattasi dell'ottavo ko consecutivo con l'ultimo punto risalente ormai al 3 aprile (2-2 col Benevento). In apertura di match è proprio il Parma a spaventare gli ospiti con un'ottima chance cestinata da Sohm. Poi tanto Sassuolo con una doppia occasione Boga-Defrel nella quale Sepe si esalta prima di concedere il vantaggio su calcio di rigore. Su uno splendido lancio di Locatelli, Berardi calcia in porta, Sepe respinge e sulla ribattuta Busi travolge Raspadori. Per Piccinini non ci sono dubbi, è rigore e dal dischetto si presenta Locatelli (al posto di Berardi dopo l'errore contro la Juventus) che con grande freddezza batte il portiere avversario per lo 0-1. La rete neroverde non abbatte il Parma che al 32' pareggia i conti. È capitan Bruno Alves a trovare un vero e proprio euro-gol col destro al volo su un calcio di punizione battuto da Hernani: traiettoria imprendibile e palla sul secondo palo per l'1-1. Nella seconda frazione, però, il Parma lascia l'iniziativa al Sassuolo e i ragazzi di De Zerbi tornano a dominare. Al 62' è 1-2 con un cross di Berardi per la sforbiciata al volo di Defrel. Sette minuti più tardi, invece, è il turno di Boga che su un lancio di Ferrari scappa via alla difesa gialloblù e con il mancino trafigge Sepe per l'1-3. Nel finale di gara viene annullata una rete a Caputo per fuorigioco mentre Berardi colpisce il palo. Poco cambia per il risultato finale: tre punti e -2 dalla Roma inseguendo l'Europa. Il Sassuolo sorride, il Parma aspetta solo la B. (ITALPRESS). spf/ari/red 16-Mag-21 19:58

