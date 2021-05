Meloni "Abolire subito il coprifuoco o non recuperiamo il turismo"

ROMA (ITALPRESS) - "Se continuiamo con il coprifuoco il turismo non lo recuperiamo più. È una misura illegittima, in una democrazia lo Stato non ha la libertà di dirti quando uscire di casa, noi lo abbiamo accettato all'inizio ma dopo un anno e mezzo va abolito, e va abolito oggi. Inoltre è una misura inutile perchè significa comprimere gli orari e questo porta agli assembramenti e non li toglie". Lo ha detto il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a Mattino Cinque. Organizzare le vaccinazioni anche nei luoghi di vacanza "non era chiedere troppo - ha proseguito Meloni -. Il turismo è un altro grandissimo malato, non si può considerarla una attività secondaria e sacrificabile. Credo che serva uno sforzo di organizzazione non solo per consentire agli italiani di andare in vacanza, ma per consentire anche ai turisti stranieri di venire in Italia". (ITALPRESS). tan/sat/red 19-Mag-21 09:24

