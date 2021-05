Quadarella vince l'oro nei 1500 sl donne agli Europei

BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) - Simona Quadarella ha vinto la medaglia d'oro nei 1500 metri stile libero femminili, la quinta della sua carriera a livello continentale, agli Europei di Budapest. La fuoriclasse romana ha confermato il titolo europeo nella distanza conquistato a Glasgow 2018, dominando la gara in 15'53"59 e ottenendo il secondo successo nella rassegna ungherese dopo gli 800 sl. Alle sue spalle la russa Anastasia Kirpichnikova (argento in 16'01"06). Terza l'altra azzurra Martina Rita Caramignoli, che conquista un ottimo bronzo con il crono di 16'05"81. "L'obiettivo era portare a casa un altro oro e questo mi rende felice, perché mi sono confermata ancora campionessa europea: mi viene quasi da piangere - ammette la capitolina a Raisport - Speravo di fare un tempo più basso, ma va bene perché è un momento di carichi intensi in allenamento". (ITALPRESS). spf/mc/red 21-Mag-21 18:35

