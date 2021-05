Divorzio Inter-Conte, ufficiale la risoluzione del contratto

MILANO (ITALPRESS) - Dopo due stagioni e uno scudetto che al club nerazzurro mancava da 11 anni, è ufficiale il divorzio tra l'Inter e il tecnico Antonio Conte. In un comunicato la società fa sapere "di aver trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto con l'allenatore Antonio Conte. Tutto il club desidera ringraziare Antonio per lo straordinario lavoro svolto, culminato con la conquista del diciannovesimo scudetto. Antonio Conte rimarrà per sempre nella storia del nostro club". (ITALPRESS). ari/gm/com 26-Mag-21 19:37

