Con Gladiator Jeep torna protagonista nel settore pick-up

ROMA (ITALPRESS) - Con il nuovo Gladiator Jeep fa il suo ritorno in Europa nel segmento dei pick-up. Gladiator è un modello che condivide il DNA della Jeep Wrangler in termini di impareggiabile capability all-terrain, grazie al sistema di trazione Selec-Trac, agli assali Dana 44 di terza generazione e a delle dotazioni specifiche per l'off-road, ma anche per la rinomata guida open-air. Gladiator, infatti, è l'unico della categoria con cui viaggiare nella massima libertà in ogni stagione grazie a diverse soluzioni tra parabrezza e copertura superiore. Funzionalità di riferimento nel segmento, grazie alla configurazione a doppia cabina con cassone in acciaio da 153 cm, con fermi integrati, rivestimenti e coperture per la massima flessibilità nel trasporto. Jeep Gladiator gode di maggiore potenza e performance spinto dall'evoluzione del propulsore MultiJet V6 da 3,0 litri con 264 CV di potenza e 600 Nm di coppia, omologato Euro 6D-Final. Anche la tecnologia è più sofisticata, sia in termini di infotainment che di sicurezza, adottando una telecamera frontale per la guida sicura su strada e in fuoristrada, un'esclusiva all'interno del segmento in Europa. Un impianto audio Alpine con subwoofer, cassa wireless portatile, ricaricabile in marcia e completamente impermeabile, sistema Uconnect con Apple CarPlay, Android Auto e touchscreen da 8,4", telecamera posteriore ParkView con griglia dinamica di serie. In dotazione anche i sistemi Blind-spot Monitoring e il Rear Cross Path Detection, il Forward Collision Warning Plus, l'Adaptive Cruise Control con funzione Stop (a richiesta). Jeep Gladiator è sempre connessa con Uconnect Box di serie che offre connettività di bordo avanzata, abilitando la suite degli Uconnect Services, utili per la sicurezza e il comfort, disponibili anche tramite l'app My Uconnect, con cui controllare il proprio veicolo sempre e ovunque. Gladiator è personalizzabile con gli esclusivi Jeep Authentic Accessories e Jeep Perfomance Parts sviluppati da Mopar per soddisfare diversi stili di vita, anche i più attivi. In Italia è disponibile nell'allestimento Overland, nell'esclusiva Launch Edition, ed anche nella serie speciale 80° Anniversario. La nuova Gladiator dà accesso ai privilegi di Jeep Wave, il nuovo programma di fidelizzazione e attenzione al cliente. Per la nuova Gladiator Leasys e FCA Bank propongono soluzioni finanziarie e di mobilità dedicate. (ITALPRESS). tvi/red 12-Giu-21 14:32

