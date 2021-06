Speranza "Messaggio su Astrazeneca chiaro, le Regioni si allineino"

ROMA (ITALPRESS) - "E' evidente che abbiamo un messaggio molto chiaro su AstraZeneca, che va nella direzione di evitarne l'utilizzo sotto i 60 anni, sia per la prima sia per la seconda dose. Per la seconda dose viene utilizzata, sempre nel rispetto dei tempi di 8-12 settimane, l'altra opzione fondamentale dei vaccini a mRna. Io penso che questa sia una posizione chiara e netta delle nostre autorita' scientifiche, su cui abbiamo massima fiducia e su cui chiediamo a tutti gli enti territoriali di allineare i piani costruiti nelle ultime settimane". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza. "Il generale Figliuolo ha aggiunto - ha assicurato che la campagna proseguira' e che ci sono le condizioni, sulla base delle dosi di Moderna e Pfizer disponibili, di proseguire la campagna vaccinale secondo i piani". Quanto ai risultati della vaccinazione eterologa, gia' utilizzata da Paesi importanti come la Germania da diverse settimane, "sono incoraggianti. Secondo alcuni studi la risposta immunitaria e' addirittura migliore di quella con due dosi dello stesso vaccino". (ITALPRESS). fil/red 13-Giu-21 14:40

