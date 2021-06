Blanco e Sfera Ebbasta, arriva il nuovo singolo "Mi fai impazzire"

ROMA (ITALPRESS) - E' uscito su tutte le piattaforme digitali "Mi fai impazzire", il nuovo singolo di Blanco e Sfera Ebbasta per Island Records / Universal Music Italia. Il brano vede la straordinaria collaborazione tra Sfera Ebbasta e il giovanissimo cantautore Blanco, nome che in pochissimi mesi è arrivato al grande pubblico grazie ai singoli "Notti In Bianco" (certificato disco di platino) e "La Canzone Nostra" al fianco di Mace e Salmo (certificato triplo platino). (ITALPRESS). mgg/com 18-Giu-21 20:26

