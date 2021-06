Recovery, Franco "Ritardo al Sud va recuperato non solo con Pnrr"

ROMA (ITALPRESS) - "Il ritardo del Sud non puo' essere riassorbito solo da un Piano, per quanto puo' essere ben congegnato". Lo ha detto il ministro dell'Economia Daniele Franco, intervenendo al convegno 'Umanesimo digitale' promosso dall'associazione Merita in corso a Maratea. "Dobbiamo essere consapevoli - ha aggiunto - che un ritardo dello sviluppo richiede una strategia che si espanda in un orizzonte temporale piu' lungo, e che comprenda ad esempio anche i "fondi europei e le politiche pubbliche ordinarie". "Va evitata che sfida aggiuntiva dagli investimenti sia compensata da minore spesa ordinaria". (ITALPRESS). spf/red 20-Giu-21 14:04

