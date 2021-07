ROMA (ITALPRESS) - I nuovi casi Covid in Italia secondo i dati forniti dal Ministero della Salute sono 808, che a fronte di 141.640 tamponi processati portano il tasso di positività allo 0,57%. Calano i decessi, 12 (a fronte dei 22 di ieri).

I guariti sono 1.706 mentre per gli attualmente positivi si registra una flessione di -912 per un totale di 44.664. Intanto non si ferma il costante alleggerimento della pressione sugli ospedali. I ricoverati con sintomi oggi 1.364, 30 in meno rispetto a ieri, 197 invece i degenti ospiti delle terapie intensive, con 7 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare attualmente si trovano 43.103 persone.

Sul fronte delle regioni la Lombardia è prima per nuovi casi (131), seguita da Campania (110) e Sicilia (102) mentre la Valle d'Aosta registra 0 casi. (ITALPRESS). cga/sat/red 04-Lug-21 17:20