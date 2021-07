Inps, Tridico e Di Michele da Mattarella per il Rapporto annuale

ROMA (ITALPRESS) - Il presidente dell'Inps Pasquale Tridico e il direttore generale Gabriella Di Michele sono stati ricevuti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in udienza privata dedicata alla presentazione del XX Rapporto Annuale dell'Istituto. Nel lungo colloquio presso il Quirinale sono stati approfonditi i temi dell'impatto dell'emergenza sanitaria sul Paese, che ha comportato uno sforzo straordinario da parte dell'Inps e dei suoi dipendenti per assicurare l'erogazione di misure straordinarie e ordinarie a decine di milioni di persone. Sono stati inoltre illustrati i principali indicatori delle attività dell'Inps, le competenze, le azioni di efficientamento organizzativo e i nuovi piani strategici dedicati all'innovazione tecnologica, tesi ad accompagnare i futuri cambiamenti e a sostenere la coesione sociale, sempre in un'ottica di servizio istituzionale. Il presidente della Repubblica Mattarella ha voluto rivolgere un particolare ringraziamento al personale dell'Istituto per l'impegno profuso durante la pandemia. (ITALPRESS). ads/sat/com 09-Lug-21 19:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA