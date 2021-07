Kuss vince in solitaria ad Andorra, Pogacar resta in giallo

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) (ITALPRESS) - Sepp Kuss vince la quindicesima tappa del Tour de France 2021, la Ceret-Andorra La Vella di 191.3 km. Il corridore della Jumbo-Visma si aggiudica la frazione in solitaria e raccoglie il primo successo in carriera sulle strade della Grande Boucle. Secondo posto per il veterano Alejandro Valverde (Movistar Team), davanti alla maglia a pois Wouter Poels (Bahrain Victorious), mentre Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) deve accontentarsi dell'11esima piazza. In ottica classifica generale, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) si conferma maglia gialla, conservando 5'18" di vantaggio su Rigoberto Uran (EF Education-Nippo). Crollo verticale invece di Guillaume Martin (Cofidis), che precipita dal 2° al 9° posto. Lunedì i corridori osserveranno un giorno di riposo, poi la sedicesima tappa in programma martedì da Pas de la Case a Saint-Gaudens di 169 km. (ITALPRESS). spf/gm/red 11-Lug-21 17:56

