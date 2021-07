Diodato, al via i live estivi

ROMA (ITALPRESS) - Dopo il successo dei live estivi dello scorso 2020, Diodato è pronto a incontrare nuovamente il suo pubblico in occasione di una serie di concerti che partiranno domani (15 luglio) dal Pistoia Blues Festival e si concluderanno il 19 settembre, dove per la prima volta l'artista suonerà live all'Arena Di Verona, tempio della musica nel mondo. Dopo la prima data al Pistoia Blues i live proseguiranno il 17 luglio - Cavea Auditorium Parco della Musica, Roma - 20 luglio, Orvieto Sound Festival - 31 luglio - Notte Rosa, Rimini (Piazzale Fellini) 2 agosto - Teatro Sferisterio, Macerata, 3 agosto - Scalinata di San Bernardino, L'Aquila, 6 agosto - Teatro Antico di Taormina, 8 agosto - Locus Festival di Fasano (BR), 14 agosto - Parco dei Suoni a Riola Sardo (OR). Il tour si concluderà il 19 settembre all'Arena di Verona. Al fianco di Diodato ci saranno il Maestro Rodrigo D'Erasmo al violino, Greta Zuccoli alla voce, Andrea Bianchi alle chitarre, Alessandro Commisso alla batteria, Gabriele Lazzarotti al basso, Lorenzo Di Blasi alle tastiere, Beppe Scardino al sax baritono e flauto e Stefano "Piri" Colosimo alla tromba e flicorno. (ITALPRESS). mgg/com 14-Lug-21 15:44

