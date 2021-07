Letta "Su giustizia possibili aggiustamenti, Cartabia guidi confronto"

ROMA (ITALPRESS) - "Non c'è alcun dubbio che la riforma sia giusta e necessaria: dopo molti anni si va finalmente nella direzione di superare lo scontro politico tra giustizialismo e finto garantismo che ha tenuto in ostaggio il Paese troppo a lungo. Ma proprio perché è di importanza strategica, penso che il Parlamento abbia il diritto, direi il dovere, di contribuire a migliorarla". Lo ha detto, in un'intervista al quotidiano Repubblica, Enrico Letta, segretario del Partito Democratico. "Io credo - ha continuato il segretario Dem - che i tempi stretti chiesti dal governo, e che io condivido, siano compatibili con qualche piccolo aggiustamento, in prima o anche in seconda lettura. A patto di non stravolgerne l'impianto". "Mi fido molto della ministra Cartabia. Se vogliamo affrontare il percorso in modo ordinato - ha concluso - occorre affidare a lei il volante, la guida di questo confronto nelle Camere". (ITALPRESS). spf/red 18-Lug-21 08:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA