Turismo, con Bancomat Pay nascono i lidi cashless

ROMA (ITALPRESS) - Sostenere la domanda di pagamenti digitali e la ripresa del turismo, in totale sicurezza. Con questi obiettivi Bancomat Spa, società leader nel mercato italiano dei pagamenti con carte di pagamento, dà il via al primo progetto di temporary cashless store Bancomat Pay nelle principali spiagge italiane, che consentirà di rendere l'esperienza in spiaggia totalmente digitale, dalla prenotazione ai pagamenti dei servizi via smartphone. Grazie al supporto di Intesa Sanpaolo e Nexi, Bancomat Pay, il servizio digitale di pagamento di Bancomat, permetterà di effettuare acquisti via smartphone presso gli stabilimenti convenzionati a tutti i titolari Bancomat Pay delle banche aderenti al servizio, attraverso la APP della propria Banca, oppure, dove non previsto, con l'app BancomatPay scaricabile direttamente dagli store. Il progetto prende il via a partire da oggi e per tutta l'estate nelle coste italiane più conosciute e frequentate di Milano Marittima e Fregene. La rete di esercizi commerciali che aderiscono al servizio è in espansione. Bancomat Pay, che conta oggi oltre 11 milioni di utenti e 107 banche aderenti, ha registrato nell'anno una crescita a doppia cifra delle operazioni, di cui il 72% in store e il 28% in canali e-commerce, "a testimonianza di una sempre più alta propensione degli italiani all'utilizzo di pagamenti rapidi e sicuri", sottolinea la società. L'andamento, in continuo sviluppo, ha visto una forte accelerazione nel mese di giugno, in prossimità dell'estate, del 123% (+ 39% rispetto al 2020). "Il progetto -continua la nota - è in linea con i programmi di ampliamento dei servizi digitali e di comunicazione che Bancomat Spa ha ulteriormente rafforzato grazie anche a nuovi investimenti, di oltre 30 milioni di euro". "Il nostro obiettivo è quello di rendere i pagamenti digitali uno strumento alla portata di tutti e fruibile in ogni circostanza. La crescita dei volumi di Bancomat Pay è il segnale di una nuova esperienza di pagamento da parte degli italiani. In una fase di estrema importanza per la ripartenza del turismo nel nostro Paese, sentiamo la responsabilità di contribuire sostenendo il settore con la nostra infrastruttura e con i nostri servizi idonei a garantire sicurezza e facilità d'uso su tutto il territorio, sia per i consumatori che per gli esercenti", dice Alessandro Zollo, amministratore delegato di Bancomat. (ITALPRESS). abr/com 22-Lug-21 10:11

