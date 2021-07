Vaccino, dall'Ema via libera al Moderna per gli adolescenti

AMSTERDAM (PAESI BASSI) (ITALPRESS) - Il comitato per i medicinali umani (CHMP) dell'EMA ha raccomandato di concedere un'estensione dell'indicazione per il vaccino anti Covid-19 Spikevax (Moderna) per includere l'uso nell'età compresa tra 12 e 17 anni. Il vaccino è già autorizzato per l'uso in persone di età pari o superiore a 18 anni. L'uso del vaccino Moderna nei bambini di età compresa tra 12 e 17 anni sarà lo stesso delle persone di età pari o superiore a 18 anni. Viene somministrato con due iniezioni a distanza di quattro settimane. Gli effetti di Moderna sono stati studiati in uno studio che ha coinvolto 3.732 bambini di età compresa tra 12 e 17 anni. (ITALPRESS). sat/red 23-Lug-21 15:55

