A Venezia "Senza fine" su Ornella Vanoni di Elisa Fuksas

ROMA (ITALPRESS) - Tenderstories, Wildside e Indiana Productions, saranno i produttori del film "Senza Fine" dedicato alla figura artistica di Ornella Vanoni, nato da un soggetto scritto da Elisa Fuksas e Monica Rametta e diretto dalla stessa Elisa Fuksas. Il film sarà ambientato in una località termale fuori dal tempo, un hotel anni '40 in cui l'energia, il carattere, la musica, la passione e l'ispirazione di una delle icone più amate della musica italiana prenderanno corpo. Una Vanoni allo specchio con gli incontri, gli amici e i musicisti che hanno fatto parte della sua esistenza, tra racconto, memoria e progetti futuri. Il film sarà presentato fuori concorso al Festival del Cinema di Venezia 2021 come Evento Speciale nella Selezione Ufficiale delle Giornate degli Autori ed è prodotto da Moreno Zani e Malcom Pagani di Tenderstories, da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa di Wildside e Indiana Productions. «È un progetto che ci rende orgogliosi, in cui abbiamo creduto molto. Ringraziamo Elisa con cui è nata un'importante collaborazione, grazie alla quale è stato possibile omaggiare una grande artista che fa parte della storia della musica italiana. È un onore partecipare al Festival di Venezia 2021 all'interno delle Giornate degli Autori, riteniamo che la cultura e il settore cinematografico italiano possono essere il motore della ripartenza per il nostro Paese, da valorizzare anche a livello internazionale», spiegano Moreno Zani e Malcom Pagani di Tenderstories. (ITALPRESS). mgg/com 29-Lug-21 11:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA