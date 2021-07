Bronzo Italia nel canottaggio doppio pesi leggeri uomini

TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) - Bronzo per l'Italia nel doppio pesi leggeri uomini di canottaggio. Gli azzurri Stefano Oppo e Pietro Ruta hanno chiuso al terzo posto dietro Irlanda, oro, e Germania, argento. Gli azzurri ha chiuso in 6'14"30. La coppia irlandese ha tagliato per prima il traguardo in 6'06"43, la Germania in 6'07"29. Si tratta di una medaglia italiana in questa specialità dopo 21 anni dall'ultima. E' la 16esima medaglia italiana a questa edizione dei Giochi. (ITALPRESS). gm/red 29-Lug-21 03:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA