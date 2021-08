L'Italia del volley eliminata dall'Argentina nei quarti

TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) - Italia fuori dal torneo olimpico di pallavolo maschile. Nei quarti gli azzurri sono stati battuti 3-2 dall'Argentina (21-25 25-23 25-22 14-25 15-12). All'Italia non sono bastati i 22 punti di Osmany Juantorena e i 21 di Alessandro Michieletto. "La partita e' svoltata nel secondo set, quando pur avendo qualche punto di vantaggio abbiamo iniziato a mettere qualche errore di troppo al servizio" il commento del tecnico dell'Italvolley Gianlorenzo Blengini. "A quel punto loro hanno iniziato a difendere molto rientrando in partita. Nel terzo ci abbiamo messo un attimo a riorganizzarci, mentre il quarto si commenta da solo. Il tie-break e' stato deciso da un bel turno in battuta di Lima che ha creato un gap che non è più stato possibile colmare. Loro sono stati più bravi. Per me allenare questa nazionale e' stato un privilegio". Nelle semifinali, in programma giovedì, l'Argentina aspetta la vincente dell'ultimo quarto di finale tra Polonia e Francia. Dall'altra parte del tabellone si sfideranno invece il Brasile e la rappresentativa russa. (ITALPRESS). pal/gm/red 03-Ago-21 13:56

