Covid, Agenas "Stabile al 5% l'occupazione dei posti letto in Italia"

ROMA (ITALPRESS) - E' stabile al 5% a livello nazionale il tasso di occupazione dei posti letto da parte di pazienti Covid-19 nei reparti di area non critica degli ospedali, rispetto alla settimana scorsa. Lo rileva il monitoraggio di Agenas. Per le terapie intensive il dato sale al 4%. Per l'area non critica, situazione piu' delicata in Sicilia, dove il tasso sale al 14%, a un solo punto percentuale dalla soglia critica per la quale e' previsto il cambio di colore della regione. Per le terapie intensive il dato siciliano e' stabile al 7%. In Calabria per l'area non critica la percentuale e' stabile all'11% (per le terapie intensive scende al 2%). In crescita anche Campania e Lazio che arrivano al 7% per i ricoveri ordinari (e rispettivamente al 3% e al 7% per le terapie intensive). La Basilicata e la Sardegna sono stabili al 7%, segue l'Emilia Romagna, la Toscana e le Marche al 5%, Abruzzo, Lombardia, Puglia, Umbria, Val d'Aosta al 4%, Liguria al 3%, Molise, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Piemonte al 2%. (ITALPRESS). sat/fsc/red 10-Ago-21 18:16

