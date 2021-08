Afghanistan, Von der Leyen "Ue e Nato devono restare uniti"

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Ho discusso della difficile situazione in Afghanistan con Jens Stoltenberg. Ci stiamo coordinando per l'evacuazione del personale e dei familiari. Unione Europea e Nato devono rimanere uniti nell'affrontare le sfide alla sicurezza create dalla nuova situazione e mostrare solidarietà ai gruppi vulnerabili". Lo scrive su Twitter la presidente della Commmissione Europea, Ursula Von der Leyen, in merito a un colloquio con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. (ITALPRESS). sat/com 19-Ago-21 17:51

