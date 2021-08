Biden "Cuore spezzato per immagini da Kabul, ritiro decisione logica"

WASHINGTON (ITALPRESS) - "Ho il cuore spezzato per le immagini che arrivano da Kabul". Lo ha detto il presidente americano Joe Biden parlando alla nazione. "La nostra priorità assoluta - aggiunge -e è portare tutti gli americani fuori dall'Afghanistan". "Non era nell'interesse nazionale" restare in Afghanistan, "questa era la decisione logica e razionale da prendere". Biden è "in contatto con diversi Paesi come l'Italia, la Germania e la Spagna che stanno dando un sostegno vitale all'operazione di evacuazione da Kabul. Li ringrazio e continueremo a lavorare insieme a loro, in stretto coordinamento con tutti i nostri partner". (ITALPRESS). mgg/red 22-Ago-21 23:04

