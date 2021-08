A Spa vince la pioggia, Verstappen primo con punteggio dimezzato

SPA-FRANCORCHAMPS (BELGIO) (ITALPRESS) - Max Verstappen vince un anomalo e inedito Gran Premio del Belgio di Formula 1. La gara, caratterizzata dalla forte pioggia sul circuito di Spa-Francorchamps, dopo una partenza ritardata di oltre tre ore e non senza polemiche per le decisioni della direzione di gara, si è conclusa dopo appena tre giri percorsi dietro safety car con la vittoria del pilota della Red Bull che precede sul podio George Russell (Williams) e Lewis Hamilton (Mercedes). Ferrari a punti con entrambe le monoposto, ottava con Charles Leclerc e decima con Carlos Sainz. I punti assegnati sono dimezzati in accordo col regolamento ufficiale, che prevede una decurtazione del 50% qualora non venga disputato almeno il 75% della distanza prevista. "Mi dispiace molto per i tifosi che hanno aspettato una gara che non c'e' mai stata. Sapevamo che la pista non sarebbe mai migliorata" le parole di Lewis Hamilton che rimane leader della classifica generale. (ITALPRESS). spf/gm/red 29-Ago-21 19:25

