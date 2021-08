Trasporti, Giovannini "Controlli a terra a campione"

BOLOGNA (ITALPRESS) - "Nessuno ha mai pensato che servisse un controllore per ogni autobus, ma come abbiamo scritto nelle linee guida, immaginiamo il controllo a terra, magari a campione. Dall'altro discuteremo con sindacati e società la revisione di uno degli allegati proprio per capire sul posto di lavoro la sicurezza dei lavoratori, perché purtroppo sappiamo che i lavoratori sono oggetto di reazioni violente". Così ai microfoni di Radio Immagina il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, prima di un dibattito alla Festa nazionale dell'Unità di Bologna. (ITALPRESS). cin/sat/red 30-Ago-21 20:04

