ROMA (ITALPRESS) - In considerazione della necessità rappresentata da parte di alcune organizzazioni di differire la data, è stato aggiornato al prossimo 8 settembre alle 16 il tavolo sulle politiche attive con le parti sociali, già previsto per il giorno 2 settembre, alla presenza del Ministro del Lavoro. L'incontro si svolgerà in videoconferenza. Lo rende noto l'Ufficio stampa del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. (ITALPRESS). mgg/com 01-Set-21 15:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA