Carmen Consoli, arriva l'inedito "Una domenica al mare"

ROMA (ITALPRESS) - Torna Carmen Consoli. Da oggi, 3 settembre, arriva in radio e su tutte le piattaforme digitali "Una domenica al mare", primo singolo estratto dal nuovo album di inediti "Volevo fare la rockstar", in uscita il prossimo 24 settembre per Narciso/Polydor - Universal Music. Con "Una domenica al mare" la cantantessa riprende alcuni dei temi a lei più cari e dei tratti stilistici e compositivi distintivi, e li proietta verso prospettive più ampie. (ITALPRESS). mgg/com 03-Set-21 15:41

