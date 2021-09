Pil, Franco "Non esclusa crescita a fine anno sopra 5,8%"

CERNOBBIO (COMO) (ITALPRESS) - "E' in atto una ripresa robusta, il terzo trimestre sta andando bene. Per fine anno l'Ufficio Parlamentare di Bilancio prevede un +5,8%, non possiamo escludere che sia superiore". Lo ha detto il ministro dell'Economia Daniele Franco, nel suo intervento al Forum Ambrosetti a Cernobbio. Per Franco "la sfida più importante è crescere in modo strutturalmente più elevato che in passato". "La politica di bilancio quest'anno è espansiva e sosterrà la crescita anche l'anno prossimo, ma superata la crisi bisogna avere a mente che il debito andrà progressivamente ridotto e la crescita dell'economia sarà importante a questo riguardo". Lo ha detto il ministro dell'Economia Daniele Franco, nel suo intervento al Forum Ambrosetti a Cernobbio. "I segnali che abbiamo sono incoraggianti - ha proseguito il ministro -, credo che chiuderemo l'anno con un rapporto deficit/pil e debito/pil un po' migliori rispetto a quelli che avevamo indicato nel Def". (ITALPRESS). sat/red 05-Set-21 15:28

