Carfagna "Sì alla fiducia sul green pass, evitare altri lockdown"

ROMA (ITALPRESS) - "Il mio centrodestra crede nella scienza, non possiamo permetterci di richiudere scuole e imprese. La strategia del governo è molto chiara". Lo afferma Mara Carfagna, ministra per il Sud e la Coesione territoriale, in un'intervista al Corriere della Sera. "Il vaccino non è una camicia di forza, è l'unica soluzione per uscire dall'incertezza - sottolinea l'esponente di Forza Italia -. Tra i lavoratori attivi le percentuali di vaccinati sono ancora insufficienti e tra gli over 50 ci sono oltre 3,5 milioni che non hanno ricevuto neanche una dose. Bisogna recuperare in fretta prima che il virus porti all'esplosione di una nuova ondata e ci obblighi ad altri lockdown che sarebbero insostenibili". Secondo Carfagna "il green pass è l'unico strumento per riconquistare spazi di libertà. Come si fa a parlare di dittatura sanitaria di fronte al sacrificio enorme di vite umane e alla limitazione pesantissima delle libertà che il virus ci ha imposto? La politica deve affidarsi alla scienza, non a fake news e cattiva informazione, perché la sola alternativa è un nuovo lockdown". E in merito all'ipotesi di questione di fiducia sull'obbligo del green pass, per la ministra si tratta di "uno strumento estremo ma, in caso di incertezze di una parte della maggioranza, pienamente giustificato. Il governo ha il diritto di chiedere un chiaro sì o no sulla sua strategia contro il virus". (ITALPRESS). sat/red 07-Set-21 08:44

