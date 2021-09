Governo, Costa "Con Draghi coesistono e convivono esperienze diverse"

ROMA (ITALPRESS) - "Questo è un governo di larghe intese, in cui coesistono e convivono esperienze politiche con sensibilità diverse. Ci può stare che una forza politica possa mettere in campo posizioni diverse, ma questa maggioranza, grazie alla sapiente guida del premier Draghi, è riuscita sempre a trovare una sintesi". Lo dice sottosegretario alla Salute Andrea Costa intervenendo ai microfoni della trasmissione Restart 264 su Cusano Italia TV. "Il Green pass è uno strumento utile, sono i dati a certificarlo. Credo che la politica in questo momento abbia una grande responsabilità. Penso che tra i nostri concittadini non vaccinati solo una piccola parte sia ascrivibile alla categoria no vax, con cui è difficile discutere perché nessuna evidenza scientifica pare avere effetto. Credo invece che ci sia una buona fetta di non vaccinati con cui si possa instaurare un dialogo, un rapporto, veicolando messaggi chiari, univoci e rassicuranti. Su questo tema la politica deve rinnovare la grande fiducia nella scienza e trovo sbagliato che un tema come quello della vaccinazione possa diventare un tema di scontro politico tra tifoserie" conclude Costa. (ITALPRESS). tvi/com 14-Set-21 09:42

