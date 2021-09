Simone Inzaghi "Contro il Real per scrivere una bella pagina"

MILANO (ITALPRESS) - "Abbiamo una grandissima opportunità di scrivere una bella pagina per il nostro presente, sarà un gruppo non facilissimo ma il nostro augurio è di passare il girone". Così il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, alla vigilia del debutto in Champions League contro il Real Madrid, in programma domani sera al 'Meazza' (ore 21). "L'esperienza in partite del genere è importantissima - ha detto il mister dei campioni d'Italia in conferenza stampa - Sappiamo dal giorno del sorteggio che il girone non è semplicissimo, però abbiamo recuperato dalla partita di Genova e possiamo preparare al meglio una gara che sappiamo molto insidiosa, contro una squadra che ha grandissimi calciatori, una grandissima storia e un grandissimo allenatore". "Tra Europa League e Champions, penso di essere tra le 50 partite. E' normale che Ancelotti abbia più esperienza di me, però stiamo cercando di preparare al meglio una partita da disputare con il coltello tra i denti, sperando di essere in una delle nostre giornate migliori - ha aggiunto l'ex allenatore della Lazio - Sarà bellissimo esordire contro una grande squadra e davanti ai nostri tifosi, sapendo che sarà una partita molto impegnativa. Bastoni? Lo valuterò negli ultimi due allenamenti, dovrà forzare un po' di più, lui vuole esserci e c'è ottimismo, però dipenderà da come risponderà sul campo". Inzaghi junior, infine, non può che parlare bene di Carlo Ancelotti: "E' uno degli allenatori più vincenti della storia. E' un piacere parlare con lui di calcio, da' una grandissima organizzazione alle sue squadre: domani dovremo fare una partita perfetta contro una formazione molto forte. Anche con Zidane era un grandissimo Real, che ha vinto tantissimo in Europa e in Spagna. Carlo da' alle sue squadre un grandissimo gioco d'attacco, dovremo concedere il meno possibile ad una squadra che ha dimostrato di poterti punire in ogni momento". (ITALPRESS). mc/red 14-Set-21 10:37

