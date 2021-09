Scuola, Mattarella "Tanto ancora da fare per colmare le lacune"

ROMA (ITALPRESS) - "La scuola è il primo luogo dove la società sperimenta concretamente che le diversità sono ricchezze, che il valore di ogni singola persona è un bene a cui la comunità non deve rinunciare". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla Cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico a Pizzo Calabro. L'evento è stato organizzato all'Istituto Omnicomprensivo Tecnico Trasporti Logistica Nautico e Aeronautico di Pizzo Calabro (Vibo Valentia) e trasmesso nell'evento "Tutti a scuola" su Rai1. "Si è molto operato - ha continuato - per incrementare il numero degli insegnanti di sostegno e rendere più tempestive le nomine ma tanto resta ancora da fare per colmare lacune e rimuovere ostacoli". (ITALPRESS). ym/tvi/red 20-Set-21 19:31

