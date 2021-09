Draghi "Non aumenteremo le tasse"

ROMA (ITALPRESS) - "Un governo che cerca di non far danni è molto, ma non basta per affrontare le sfide dei prossimi anni, in primis le tensioni geopolitiche, il protezionismo, ma anche il probabile mutare delle condizioni finanziarie, il graduale affievolirsi degli stimoli di bilancio". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, intervenendo all'assemblea di Confindustria. "È quando l'intero quadro di riferimento politico, economico e sociale cambia che più occorre essere uniti per non aggiungere incertezza interna a quella esterna", ha aggiunto, "le buone relazioni industriali sono il pilastro di questa unità produttiva. Il governo da parte sua non ha intenzione di aumentare le tasse. In questo momento i soldi si danno e non si prendono". (ITALPRESS). ror/fil/tvi 23-Set-21 12:22

