Centrodestra, Meloni "Partiti diversi. Ognuno ha proprio leader"

BOLOGNA (ITALPRESS) - "Il tema del leader del Centrodestra e' un tema che appassiona voi, noi siamo una coalizione fatta di partiti diversi, ciascuno e' il leader del suo partito". Lo ha detto il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, oggi in piazza a Bologna per un impegno elettorale in vista delle Amministrative di ottobre. "Dopo di che - ha aggiunto - le regole nel Centrodestra dicono che quando arrivano le elezioni politiche quello che arriva primo ha diritto a esprimere il candidato premier da sottoporre al Presidente della Repubblica. Attualmente, la Lega e' considerata il primo partito ma e' anche difficile immaginare che ci sia uno che governa tutti, perche' noi siamo opposizione gli altri sono al Governo. Interpretate questo tema della leadership in una maniera monolitica che non e' molto realistica". La leader di Fdi lancia poi stoccate all'M5s e al Pd. "Il Movimento 5 stelle e' un partito coerente: ha tradito il 100% delle promesse che aveva fatto. Noi cerchiamo banalmente di occuparci dei problemi delle persone normali". "Enrico Letta si e' candidato e non ha messo il simbolo del Pd. Il segretario del Pd si vergogna del simbolo del Pd. Lo capisco, particolarmente a Siena, lo si deve spiegare ai cittadini, hanno preso una banca, il Monte dei Paschi di Siena e ne hanno fatto il bancomat del partito per poi scaricarne i costi sui cittadini". (ITALPRESS). spf/red 26-Set-21 12:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA