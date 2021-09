Draghi "L'economia migliora, il Governo non tasserà la prima casa"

ROMA (ITALPRESS) - L'Italia cresce, sia in termini di fiducia, sia sul piano economico. Lo ha certificato la Nota di aggiornamento al Def, approvata dal Consiglio dei Ministri. Lo hanno confermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi e il ministro dell'Economia, Daniele Franco, nel corso di una conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri. "Il quadro economico è di gran lunga migliore di quello previsto qualche mese fa, la crescita per il 2021 è del 6%, il deficit è più basso, 9,4% rispetto al Pil, ed è anche in calo, rispetto al 2020, infine il debito pubblico è in lieve discesa", ha detto Draghi, che ha aggiunto: "Sono notizie buone ma ci impegnano sulle misure future". Il prossimo appuntamento sarà con la legge di bilancio, che come confermato dal premier, "resterà espansiva". Certificato che "c'è fiducia in Italia, tra gli italiani, c'è fiducia del resto del mondo verso l'Italia, si prevede infatti un aumento degli investimenti" la sfida che attende il Paese "sarà quella di rendere la crescita duratura e strutturale". Il presidente del Consiglio è convinto che la risposta migliore alla crisi sia arrivata dalla campagna di vaccinazione: "La ripresa è stata favorita dalla vaccinazione, il fatto che si possa lavorare con tranquillità, che si possa andare in giro questo è l'ingrediente fondamentale per la crescita". Il premier ha poi assicurato: "Il governo non tasserà la prima casa, anzi c'è un'esclusione esplicita di questo e per quanto riguarda la riforma del catasto ci sarà un impegno per la trasparenza. L'impegno del governo sarà quello che non si pagherà né più né meno di prima ma si rivedranno le rendite. Il governo vuole fare una operazione di trasparenza, senza cambiare il carico fiscale del catasto". (ITALPRESS). ror/sat/red 29-Set-21 18:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA