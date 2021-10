Abbraccio Meloni-Salvini a Roma "Destinati a governare insieme"

ROMA (ITALPRESS) - Abbraccio tra il segretario della Lega Matteo Salvini e la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, arrivando a Spinaceto alla conferenza stampa a Roma con il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani per chiudere la campagna elettorale del candidato sindaco di Roma per il centrodestra Enrico Michetti. Un gesto pacificatorio tra sorrisi, abbracci e selfie, arrivato dopo quanto avvenuto a Milano giovedì, dove il leader della Lega era apparso infastidito per il ritardo della collega di Fdi all'appuntamento elettorale per Bernando. Salvini ora afferma: "Siamo destinati a governare insieme", mentre Meloni ribadisce: "Noi non stiamo insieme per interesse. Non come la sinistra, che occupa le poltrone solo per evitare che il centrodestra vada al governo". (ITALPRESS). sfe/sat/red 01-Ott-21 15:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA