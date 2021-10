Berlusconi "Se si indebolisce centro liberale sinistra torna al potere"

MILANO (ITALPRESS) - "Le vicende politiche di tutte le democrazie occidentali dimostrano che se si indebolisce il centro liberale e cristiano quella che torna al potere è la sinistra". È quanto afferma il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi in una lettera pubblicata da "Il Giornale". I recentissimi dati delle elezioni in Germania sono l'ennesimo esempio di questa legge della politica, che porterà il più grande paese dell'Unione Europea verso un governo a guida socialista. In Germania probabilmente è un processo fisiologico di alternanza, dopo molti a guida della CDU, in Italia significherebbe continuare con chi ha governato il Paese ininterrottamente dal 2011. Questo vale per le elezioni nazionali previste per il 2023 ma vale anche per le elezioni comunali che si tengono in questi giorni. La possibilità per il centro-destra di tornare alla guida delle maggiori città del Paese è direttamente legata alle scelte dell'elettorato moderato, pragmatico, meno schierato ideologicamente, liberale per indole e per legittimo interesse, sensibile ai valori cristiani nei quali noi ci identifichiamo senza volerne fare una bandiera politica. Se quell'elettorato sceglierà il centro-destra non potrà che scegliere Forza Italia. E solo a questa condizione possiamo vincere, ma soprattutto possiamo governare le nostre città e il nostro Paese" afferma Berlusconi. (ITALPRESS). tvi/com 01-Ott-21 09:29

