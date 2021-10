Marquez trionfa ad Austin davanti a Quartararo e Bagnaia

AUSTIN (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Marc Marquez trionfa nel Gran Premio delle Americhe di MotoGP. Secondo successo stagionale dal ritorno dall'infortunio alla spalla per il Cabroncito, al termine di una gara condotta sin dal primo giro, dopo lo spunto in partenza dalla terza casella della griglia. Alle sue spalle, senza alcuna chance di attaccare, il leader del Mondiale Fabio Quartararo (Yamaha) e il poleman Francesco Bagnaia (Ducati), che non riesce ad accorciare sul francese e scivola a 52 punti di distacco a tre gare dal termine della stagione. Sesto posto per Enea Bastianini (Ducati), dopo il podio a Misano, tredicesimo Andrea Dovizioso; mentre Valentino Rossi chiude in quindicesima piazza, alle spalle del fratello Luca Marini. (ITALPRESS). glb/pdm/red 03-Ott-21 21:53

