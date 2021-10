Banca del Fucino e tNotice insieme per la cessione del quinto digitale

ROMA (ITALPRESS) - Banca del Fucino, capogruppo del Gruppo Bancario Igea Banca, insieme a tNotice - primo operatore postale digitale in Italia - ha avviato un innovativo processo gestionale integrato che, sfruttando il servizio elettronico di recapito certificato, consentirà di digitalizzare tutti i processi di Front End dei finanziamenti con cessione del quinto e anticipo TFS. Più in particolare, la nuova tecnologia, completa di firma elettronica, è stata integrata con le procedure gestionali dei finanziamenti con cessione del quinto (CQS) e di trattamento di fine servizio (TFS) della Banca, consentendo la completa dematerializzazione dei contratti. Banca del Fucino è così il primo operatore del settore ad avvalersi di questa tecnologia per digitalizzare e semplificare tutto il processo di perfezionamento dei prestiti CQS e TFS ai lavoratori e pensionati. La gestione documentale mediante tNotice consentirà di azzerare totalmente il consumo di carta e rientra nel più ampio impegno della Banca a promuovere soluzioni e processi di business ecosostenibili, tra cui figura anche l'attenzione alla dematerializzazione di ogni possibile documento. Grazie all'integrazione con i servizi tNotice, da oggi la modulistica contrattuale relativa ai prestiti con CQS e TFS di Banca del Fucino sarà sottoscritta e gestita in modalità totalmente digitale rendendo possibile la trasmissione in tempo reale secondo i più elevati standard di sicurezza. "Si tratta di un ulteriore, importante passo avanti nel percorso di innovazione tecnologica applicata ai processi - sottolinea Tommaso Di Chiara, responsabile della Direzione Crediti al Lavoro e dello sviluppo della Rete Agenti di Banca del Fucino - che stiamo riuscendo a realizzare anche su prodotti complessi come la cessione del quinto. L'azzeramento di buona parte delle tempistiche operative andrà a beneficio della nostra clientela e siamo già al lavoro per portare su questi livelli di servizio anche gli altri prodotti gestiti". "Durante questo comune e proficuo percorso con il management di Banca del Fucino, ne abbiamo condiviso i valori ed apprezzato le innovative progettualità alle quali riteniamo di aver dato un prezioso contributo - commenta Alberto Lenza, amministratore delegato di tNotice -. Rendendo più efficienti le trasmissioni documentali e la loro sottoscrizione, abbiamo contribuito a rendere più rapido e sicuro il perfezionamento dell'operazione a vantaggio di tutti gli attori del processo e dell'ambiente". (ITALPRESS). fsc/com 06-Ott-21 10:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA