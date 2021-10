Covid, 3.235 nuovi casi e 39 decessi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) - In crescita i contagi Covid in Italia. I nuovi positivi sono 3.235, in aumento rispetto ai 2.466 registrati nelle 24 ore precedenti, a fronte di 301.773 tamponi processati che determina un tasso di positività all'1,07%. Secondo i dati del bollettino del ministero della Salute, i decessi sono in calo, 39 (-11). I guariti sono 5.245 mentre il numero degli attualmente positivi registra un nuovo calo di 2.052 persone attestandosi su un totale di 88.247. Si alleggerisce la pressione sugli ospedali. Il numero dei degenti delle aree mediche scende dai 2.968 di ieri ai 2.872 di oggi; i pazienti in terapia intensiva scendono invece dai 433 di ieri ai 415 di oggi con 24 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 84.960 persone. La Lombardia è prima regione per numero di nuovi positivi (339), seguita da Veneto (416) e Sicilia (285). (ITALPRESS). tai/sat/red 06-Ott-21 18:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA