Fico "Ruolo primario parlamenti per ripresa sostenibile e inclusiva"

ROMA (ITALPRESS) - "Riteniamo che i Parlamenti debbano avere un ruolo di primo piano nel concordare e coordinare politiche volte a promuovere, dopo la grave crisi generata dalla pandemia, una ripresa più equa, sostenibile e inclusiva sul piano economico, sociale e ambientale". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, intervenendo al settimo summit dei Presidenti dei Parlamenti del G20. "Perché la prosperità sia realmente diffusa, dobbiamo contribuire alla riduzione delle disuguaglianze tra le varie aree del mondo e all'interno dei nostri Paesi. E in questa prospettiva - ha aggiunto - dobbiamo, a mio avviso, prendere atto che la competizione sui mercati internazionali non può realizzarsi abbassando il costo del lavoro e le tutele sociali. Ma attraverso un utilizzo intelligente delle potenzialità offerte dalla innovazione tecnologica e dalla rivoluzione digitale. La collaborazione tra i nostri Paesi - e in generale di tutta la Comunità internazionale - nella declinazione e nell'attuazione di questi obiettivi è cruciale. Ciò anzitutto per la natura delle sfide da affrontare, di fronte alle quali nessuno Stato può illudersi di fare da solo".

