Maneskin, due show a New York e Los Angeles

MILANO (ITALPRESS) - I Maneskin annunciano due speciali show negli Stati Uniti. I concerti sono previsti per mercoledì 27 ottobre 2021 al Bowery Ballroom di New York (NY) e lunedì 1 novembre al Roxy Theatre di Los Angeles (CA). Il 26 ottobre 2021 saranno inoltre ospiti dell'iconico Tonight Show con Jimmy Fallon, che segnerà il loro debutto televisivo americano. Con oltre 3,4 miliardi di streaming su tutte le piattaforme digitali e più di 43 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, Victoria, Damiano, Thomas e Ethan hanno conquistato con "Mammamia", il singolo pubblicato l'8 ottobre e accompagnato da un videoclip, la posizione #24 della Classifica Global di Spotify nel weekend di uscita, segnando il più alto debutto in classifica fra le nuove uscite e il più alto di sempre per la band. (ITALPRESS). mgg/com 21-Ott-21 16:55

