Elton John, esce l'album "The Lockdown Sessions"

MILANO (ITALPRESS) - Esce oggi "The Lockdown Sessions", l'album di Elton John che raccoglie le canzoni registrate a distanza, negli ultimi 18 mesi, in collaborazione con vari artisti del panorama musicale mondiale. Nel marzo 2020, dopo la sospensione del Farewell Yellow Brick Road Tour a causa della pandemia, ha iniziato a lavorare a diversi progetti con artisti che aveva conosciuto durante il suo show "Rocket Hour" su Apple Music: Brandi Carlile, Charlie Puth, Dua Lipa, Eddie Vedder, Gorillaz, Lil Nas X, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Rina Sawayama, SG Lewis, Stevie Nicks, Stevie Wonder, Surfaces, Years & Years, Young Thug. (ITALPRESS). mgg/com 22-Ott-21 13:57

