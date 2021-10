Il "Dekra Road Safety Award 2021" al Politecnico di Milano

MILANO (ITALPRESS) - È stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, il Premio Internazionale "Dekra Road Safety Award 2021" giunto alla quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure professionali più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East Europe & Middle East, nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a Milano. Il Premio "Dekra Road Safety Award 2021" è stato conferito al Politecnico di Milano, nella figura del suo Rettore, perché si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo di Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la sicurezza stradale. "Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano - ha dichiarato Purcaro - e la consegna del Premio "Dekra Road Safety Award 2021" al suo Rettore Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio dell'intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700 dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo positivo la pubblica opinione - conclude - e riconoscere il merito alle figure che nei propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della sicurezza". Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova, Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera. (ITALPRESS). sat/com 26-Ott-21 11:59

