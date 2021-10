ROMA (ITALPRESS) - "Scontro su RdC? No, ieri il reddito è stato soltanto un tema di dibattito come è giusto in democrazia. Il Reddito di cittadinanza è stata una misura rifinanziata dal governo Draghi, governo di unità nazionale. Ora mi auguro che il dibattito si chiuda". Lo ha dichiarato il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ad Agorà su Rai3. (ITALPRESS). gor/mgg/red 29-Ott-21 09:38

