Barabino & Partners festeggia 10 anni in Usa, nuova sede a New York

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Barabino & Partners - gruppo che si occupa di consulenza in comunicazione d'impresa - consolida il proprio percorso di crescita a livello internazionale. La società celebra i dieci anni di presenza sul mercato statunitense e festeggia con una nuova sede nel complesso dei grattacieli dell'iconico Rockefeller Center di New York, al 30° piano del building di 1 Rockefeller Plaza. Sin dalla sua fondazione, B&P USA ha dato vita a un percorso di sviluppo significativo, con una decisa accelerazione del business nel corso degli ultimi quattro anni, in cui il fatturato è sostanzialmente raddoppiato, e punta a chiudere il 2021 con il miglior risultato di sempre in termini di giro d'affari, grazie a una crescita del +20% rispetto all'anno precedente. Nel suo primo decennio di vita, Barabino & Partners USA è stata al fianco di oltre 150 aziende del Made in Italy, supportandole nel loro percorso di espansione sul territorio statunitense. La società ha ideato e gestito progetti di comunicazione integrata online e offline con attività di PR, social media management, influencer marketing e creative storytelling, in particolare nei settori legati al food, wine e agroalimentare, ristorazione e design. L'approccio multiculturale, caratteristica peculiare di tutte le sedi estere del gruppo Barabino & Partners, ha consentito a Barabino & Partners USA di posizionarsi in maniera sempre più distintiva nell'arena estremamente competitiva degli Stati Uniti e di New York in particolare. Un risultato evidenziato dalla recente nomina di Barabino & Partners tra i finalisti del Platinum PR Awards 2021 - organizzati da PR News - per la categoria "Agenzia Boutique dell'anno". È la prima volta che un'azienda italiana figura nella short-list del più prestigioso riconoscimento USA per il settore delle Relazioni Pubbliche. "Un traguardo particolarmente importante per Barabino & Partners, che premia i nostri sforzi al servizio delle imprese italiane operanti oltreoceano - ha commentato Marco Lastrico, Partner e CEO di Barabino & Partners USA - Dalla nostra nuova sede al 30° piano di 1 Rockefeller Plaza, guardiamo con rinnovato ottimismo ai segnali di riapertura post-pandemia e di ripresa dell'economia americana, pronti a cogliere le sfide di quella che riteniamo sarà una stagione ricca di opportunità per le realtà italiane negli Stati Uniti". "Una cosa appare certa, - prosegue Lastrico - NYC è e ha ripreso a essere il centro del business internazionale, nonché una città di grande attrazione multiculturale". "Quando decidemmo di aprire anche negli Stati Uniti con la creazione di Barabino & Partners USA LLC - ha affermato Luca Barabino - fu una scelta strategica basata sulla motivazione di essere imprenditori nel paese più stimolante e capitalista del mondo, nonché di una accresciuta maturità, percezione e profilo di rappresentanti veri e funzionali dell'italianità all'estero". "Lo facemmo - aggiunge Barabino, presidente e CEO di Barabino & Partners - con l'intento di diventare il punto di riferimento della comunità economica italiana negli Stati Uniti e di comunicare oltreoceano i valori del Made in Italy e il percorso di internazionalizzazione delle imprese del nostro paese". (ITALPRESS). fsc/com 09-Nov-21 12:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA