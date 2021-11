Ford, Faltoni "La scommessa sull'elettrificazione sarà vincente"

ROMA (ITALPRESS) - "La Ford ha scommesso sull'elettrificazione delle automobili e saremo leader nel settore. La decisione di sostituire gli ingegneri meccanici con quelli elettrici è stata una spinta a reinventarsi. Ford lo ha fatto con tre prodotti iconici, nonostante il rischio, per comunicare quanto crede nel cambiamento del business dell'automobile. Si tratta della Mustang Mach-E, del Pick-up F 150 e del Transit". Così Fabrizio Faltoni, presidente e amministratore delegato di Ford Italia, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'agenzia di stampa Italpress. "La Mustang Mach-E completamente elettrica poteva rappresentare un trauma per il purista e invece grazie ai 600km di autonomia, alla sua tecnologia e connettività abbiamo avuto una risposta molto positiva da parte del consumatore in Europa e negli Usa. In Italia stiamo vendendo il doppio di quello che ci aspettavamo ed è l'auto più venduta in Norvegia. Anche le vendite del Pick-up F 150 vanno bene - continua Faltoni - abbiamo prenotazioni fino al 2023. Poi c'è il Transit, il veicolo commerciale per eccellenza, che abbiamo reinventato e reso completamente elettrico con 300km di autonomia". Una rivoluzione che riguarda anche le professionalità. "L'avvento del digitale e dell'automazione hanno preoccupato, ed è vero che alcune professioni si perdono ma dando spazio a quelle nuove. Il futuro dell'automotive sarà elettrificazione e connettività", sottolinea l'ad di Ford, che poi spiega gli impegni dell'azienda per il raggiungimento degli obiettivi sulla riduzione di CO2: "Per essere più green noi abbiamo accelerato sugli investimenti per riconvertirci negli Usa e in Europa. Oltre ai prodotti è importante la distribuzione. Abbiamo bisogno di un sistema che rassicuri il consumatore nell'acquisto di auto elettriche". Per compiere la transizione ecologica l'appello al Governo è di realizzare un piano per la distribuzione di colonnine per la ricarica elettrica e di incentivi con regole chiare e realizzabili. "Offriamo un impegno siglato a non produrre più motori diesel e benzina dal 2035. Anticipiamo lo sforzo e lo faremo dal 2030 ma abbiamo bisogno di essere accompagnati", spiega Faltoni, mettendo l'accento sulla sostenibilità. "Riguarda l'intero processo produttivo dell'auto. I nostri stabilimenti produttivi sono sostenibili, così come alcune parti delle auto. I tappetini per esempio sono realizzati con plastica riciclata". Rispetto alla mancanza di materia prime per costruire i chip indispensabili alla produzione delle auto di nuova generazione e che ha comportato un aumento dei tempi di consegna, Faltoni spiega che si tratta di un fenomeno generato dalla pandemia, per l'aumento di domanda di apparecchi elettronici per lavorare e studiare da casa, e dallo stop degli stabilimenti produttivi. "Arriveremo a una soluzione a metà dell'anno prossimo, non prima", conclude l'ad di Ford. (ITALPRESS). cga/sat/red 12-Nov-21 13:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA