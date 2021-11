Boschi "Italia Viva non andrà mai con Conte, Salvini e Meloni"

MILANO (ITALPRESS) - "Nel 2019 abbiamo mandato a casa Salvini mentre l'allora gruppo dirigente del Pd voleva regalargli i pieni poteri dopo il Papeete andando alle elezioni anticipate. Siamo contro i populisti di destra, ma contro anche i populisti grillini che in questa settimana hanno chiuso l'accordo con il Pd a Bruxelles. Noi siamo un'altra cosa rispetto a Salvini e Meloni, ma anche rispetto a Conte e Di Maio. Su questo tutta Italia viva la pensa allo stesso modo. Se qualcuno vuole andare con sovranisti o grillini lo dica. Non avrà il mio consenso, ma avrà il mio rispetto". Così Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera dei deputati al "Corriere della Sera" sui malumori all'interno del partito che porterebbero all'abbandono di alcuni parlamentari. "Esattamente ciò che è successo a gennaio 2021. Solo che stavolta le veline non le passa più Casalino, ma alcuni amici del Pd. A chi dice che Iv è in crisi suggerisco di farsi un giro alla Leopolda da venerdì a domenica. Troveranno entusiasmo e tanti progetti per il futuro". (ITALPRESS). tvi/red 15-Nov-21 08:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA