Spettacolo e gol, Young Boys-Atalanta finisce 3-3

BERNA (SVIZZERA) (ITALPRESS) - L'Atalanta pareggia per 3-3 sul campo dello Young Boys al termine di una partita dalle mille emozioni tra due formazioni in grande spolvero. Dopo un avvio equilibrato, gli ospiti la sbloccano al 10' quando Freuler penetra in area dalla sinistra, serve all'indietro Zapata che stoppa e si gira alla grande con il destro infilando la palla nell'angolino dopo la deviazione di un difensore. L'occasione del raddoppio giunge al 20' quando Palomino si sgancia dalla marcatura dopo un corner battuto da Malinovskyi ma di testa mette alto. Gli uomini di Gasperini non rischiano nulla fino al 39', quando Siebatcheu trova il pari di testa da calcio d'angolo battuto da Aebischer, anticipando sul primo palo il diretto marcatore e superando così Musso per l'1-1. Il primo tempo si chiude in parità e con un infortunio alla caviglia che costringe Zappacosta ad abbandonare anzitempo il match. A inizio ripresa è Malinovskyi a provarci per primo con un potente sinistro su punizione dalla parte del portiere che devia in angolo. I bergamaschi trovano il nuovo vantaggio al 51' quando Palomino, rimasto in avanti dagli sviluppi di un corner, riceve palla al limite dell'area e si inventa un bel mancino a giro sul secondo palo che lascia impietrito Faivre siglando così il 2-1. Dopo una fase di lieve sofferenza, gli atalantini ci provano con Zapata al 27' che se ne va di fisico a Burgy ma calcia alto di sinistro. Al 34' è Pezzella a tentare un ottimo sinistro dal limite che viene salvato in angolo da un attento Faivre. Un minuto dopo, una disattenzione difensiva costa caro a Toloi e compagni che subiscono il 2-2 quando, dopo una rimessa laterale, Ngamaleu serve in mezzo il neo entrato Sierro che da due passi batte Musso. Gli elvetici si galvanizzano e al 39' completano la rimonta grazie a un capolavoro di Hefti, che dalla lunga distanza mette la palla sotto l'incrocio dei pali con il mancino. La gara è incredibile e al 43' Muriel entra dalla panchina per battere una punizione dal limite, che supera a fil di palo Faivre per un incredibile 3-3. Il punteggio non cambierà più, grazie anche a un'ultima parata di Musso in pieno recupero sul destro da lontano di Lauper. L'Atalanta rimane così al terzo posto del girone a quota 6 e a 4 lunghezze di ritardo dalla capolista Manchester United. Nella sfida casalinga dell'8 dicembre contro il Villarreal, secondo a 7 punti, la Dea dovrà vincere per volare agli ottavi di finale. (ITALPRESS). lov/mc/red 23-Nov-21 23:05

