Sondaggio Euromedia per Italpress, Draghi in pole per il dopo-Mattarella

ROMA (ITALPRESS) - E' il presidente del Consiglio, Mario Draghi, il più votato come successore del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, secondo un sondaggio di Euromedia Research per Italpress sulla "Corsa al Quirinale". L'istituto di ricerca guidato da Alessandra Ghisleri ha chiesto a un campione di mille persone chi desidererebbe al Quirinale per il prossimo settennato. Con il 14,2% l'attuale premier è risultato il più votato. Al secondo posto, con il 12%, Silvio Berlusconi. Sul podio anche un nome femminile, quello di Marta Cartabia, attuale ministro della Giustizia, al terzo posto del gradimento con il 10,3%. Il 7,5% degli intervistati vedrebbe bene al Colle Romano Prodi, che si piazza al quarto posto prima di un'altra donna, Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato, con il 7,3%. Seguono, Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'Economia, al 6,8%, Gianni Letta con il 5,7%, l'ex presidente della Camera Pierferdinando Casini al 4,4%. L'ex ministro degli Esteri Emma Bonino è al 4%, l'ex sindaco di Roma Walter Veltroni raggiunge il 3,6%, l'ex presidente del Senato Marcello Pera il 3%. Dario Franceschini, ministro della Cultura, è al 2,6%. Il presidente del M5S Giuseppe Conte è all'2,1%, l'ex presidente del Consiglio, Giuliano Amato all'1,2%. C'è un 1,5% che ha indicato altri nomi e un 13,8% che non si è pronunciato sul prossimo presidente della Repubblica. Il sondaggio è stato realizzato il 24 novembre su base nazionale. (ITALPRESS). ror/sat/red 27-Nov-21 09:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA