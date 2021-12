Governo, Zaia "Meglio evitare un cambio in corsa"

ROMA (ITALPRESS) - «È una fase cruciale per il Paese. Il Pnrr è l'ultimo treno che ci può far cambiare pelle e portare nella modernità. La Lega ha fatto una scelta importante, la più difficile e impervia, entrando in questo governo. Ma ha deciso di non stare sugli spalti a guardare, bensì di entrare in campo. Perché questo è il governo che può cambiare l'Italia». Lo dice in un'intervista al Corriere della Sera Luca Zaia, presidente della Regione Veneto. Alla domanda se Mario Draghi debba portare avanti il suo compito fino al termine della legislatura, Zaia risponde: «Noi siamo convintamente con lui, non abbiamo piani B. Sono tra quanti hanno sostenuto la nascita di questo esecutivo e ha creduto nella scelta di una figura come Draghi. Ha dato standing internazionale al Paese, ci ha consentito di rialzare la testa. È uno che decide, virtù rara che ha dato al suo governo un profilo innovativo per le consuetudini italiane». E quindi non va distolto da quel che sta facendo? «Esatto - replica l'esponente leghista -. Detto che febbraio, quando si voterà per il Quirinale, appartiene politicamente ad un'altra era glaciale, ci sono tante variabili in campo, a partire dall'evolversi della pandemia, che qualsiasi previsione rischia di essere sballata». Per Zaia Draghi «al governo ha fatto bene e sta continuando a fare bene. Un cambio in corsa rischia solo di introdurre turbolenze molto pericolose. Direi, anzi, che già il solo evocare elezioni anticipate è pericolosissimo». E aggiunge: «Il rischio che intravedo è che potremmo ritrovarci Draghi non eletto al Quirinale ma nemmeno più a Palazzo Chigi. Sarebbe un disastro». «Per me, se si vuole che Draghi diventi presidente della Repubblica va eletto al primo scrutinio da una maggioranza molto ampia. Altrimenti, meglio lasciar perdere perché con il voto segreto è possibile ogni cosa», sottolinea. (ITALPRESS). sat/red 01-Dic-21 08:49

